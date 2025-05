Appalti ospedali raccolta rifiuti | così la ‘ndrangheta s’infiltra nell’economia italiana e internazionale

L'infiltrazione della 'ndrangheta nell'economia italiana si manifesta con crescente preoccupazione nei settori degli appalti ospedalieri e nella gestione dei rifiuti. La recente relazione della Direzione Distrettuale Antimafia mette in luce come le cosche mirino a controllare grandi opere pubbliche e risorse degli enti locali, compromettendo così la trasparenza e l'integrità dei servizi fondamentali per la comunità.

«Le cosche avrebbero evidenziato un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche e nella gestione delle risorse economiche degli enti locali, come nel caso delle aziende ospedaliere o dei servizi di raccolta rifiuti ». È quanto emerge dalla relazione sull’attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia nel 2024. Come viene sottolineato anche nel rapporto, la ‘ndrangheta è un fenomeno di portata internazionale che, tuttavia, continua a mantenere le sue radici nella provincia di Reggio Calabria, fonte di legittimazione di tutte le decisioni strategiche. Le infiltrazioni della ‘ndrangheta... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Appalti, ospedali, raccolta rifiuti: così la ‘ndrangheta s’infiltra nell’economia italiana (e internazionale)

