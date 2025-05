App Google guadagna quattro voci tutte sue per AI Mode e per la ricerca vocale

L'ultima beta dell'App Google introduce quattro nuove voci personalizzate, arricchendo l'esperienza utente per l'AI Mode e le ricerche vocali. Questa novità permette agli utenti di scegliere tra diverse opzioni vocali, migliorando l'interazione con l'assistente. Scopri di più su questa aggiornamento emozionante e su come potrebbe influenzare l'uso quotidiano dell'app.

L'ultima beta di App Google porta con sé quattro voci tra cui gli utenti possono scegliere per le risposte di AI Mode e le ricerche vocali. L'articolo App Google guadagna quattro “voci” tutte sue per AI Mode e per la ricerca vocale proviene da TuttoAndroid... 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - App Google guadagna quattro “voci” tutte sue per AI Mode e per la ricerca vocale

