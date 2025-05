Aperto il bando per cinque geometri | assunzioni a tempo indeterminato

È stato aperto il bando per l'assunzione di cinque geometri a tempo pieno e indeterminato nella provincia di Brindisi. Le posizioni, denominate "Istruttore tecnico geometra", saranno occupate tramite una procedura di mobilità, offrendo un'opportunità per professionisti del settore di contribuire attivamente ai progetti locali. Scopri tutti i dettagli e come candidarti.

BRINDISI - Via al bando di selezione per l'assunzione di cinque geometri a tempo pieno e indeterminato nella provincia di Brindisi. Le nuove figure professionali, inquadrate come "Istruttore tecnico geometra" nell'area istruttori, saranno selezionate attraverso una procedura di mobilità... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Aperto il bando per cinque geometri: assunzioni a tempo indeterminato

