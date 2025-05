Aperte le domande per gli assistenti civici | volontari accanto alla Polizia locale

Sono aperte le candidature per diventare assistenti civici volontari accanto alla Polizia locale nell'Unione della Bassa Romagna. Fino al 22 giugno, i cittadini interessati possono presentare la propria domanda per collaborare gratuitamente a iniziative pubbliche e supportare le forze dell'ordine sul territorio. Un'opportunità unica per contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della comunità.

Fino al 22 giugno per i cittadini dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna è possibile presentare domanda per candidarsi a diventare assistente civico. Gli assistenti civici collaborano a titolo gratuito con la Polizia locale, sia nelle iniziative pubbliche promosse sul territorio, sia in...

