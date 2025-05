anzio revocata la cittadinanza onoraria a benito mussolini

Il Comune di Anzio ha formalmente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, una decisione approvata dal Consiglio comunale con 16 voti favorevoli e 5 contrari. Questa misura segna una significativa ripresa di coscienza storica, considerando che il titolo era stato conferito nel 1924. Con questo gesto, Anzio si distacca da un passato controverso, ribadendo il proprio impegno per i valori democratici.

Il Comune di Anzio ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La decisione del Consiglio comunale del paese in provincia di Roma è stata presa sulla base di 16 voti favorevoli e 5 contrari. La cittadinanza onoraria fu conferita a Mussolini dal commissario prefettizio il 14 maggio 1924. La proposta era stata avanzata dai gruppi Pd, #unaltracittà, Movimento 5 Stelle e Apa. Il sindaco Lo Fazio: "Atto dovuto da parte della città della pace". Per il sindaco della città, Aurelio Lo Fazio, si è trattato di "un atto dovuto, nella città della pace e medaglia d'oro al merito civile per le sofferenze patite dalla popolazione durante la Seconda guerra mondiale, nella quale ci trascinò il regime...