Anziana rapinata davanti ai nipoti Arrestato 18enne

Un grave episodio di rapina pluriaggravata ha scosso il quartiere di Loreto, dove un diciottenne è stato arrestato dopo aver derubato un’anziana di 76 anni in presenza dei suoi nipoti. La donna, in viaggio sul filobus della linea 90, ha notato di essere seguita da un gruppo di giovani, mettendo in moto una serie di eventi che hanno portato all'arresto del sospetto.

Un diciottenne è stato fermato per la rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana avvenuta la sera di giovedì 15 maggio in zona Loreto. La donna, di 76 anni, a bordo del filobus della linea 90 insieme ai nipotini di 12 e 13 anni, si è resa conto di essere seguita da un gruppo di giovani. Scesa alla fermata di viale Gran Sasso, è stata seguita da due ragazzi fino a casa. Mentre apriva il portone condominiale, uno dei due l’ha spinta violentemente contro il muro, strappandole dal polso un orologio da circa 4mila euro, mentre il complice faceva da palo. Il tutto davanti ai nipoti minorenni. Tramite le immagini riprese dalle telecamere a bordo del bus, i falchi della sesta sezione della Squadra mobile della Questura di Milano sono riusciti a identificare l’autore materiale della rapina, un diciottenne cileno, in Italia da pochi mesi e con precedenti per furto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziana rapinata davanti ai nipoti. Arrestato 18enne

