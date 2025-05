Anziana cade in casa e muore indagata la badante | non avrebbe chiamato il medico

Un tragico incidente si è verificato a Pasturano, in provincia di Caserta, dove un'anziana di 70 anni è deceduta dopo una caduta in casa. La badante moldava, attualmente sotto indagine per omicidio colposo, è accusata di non aver contattato i soccorsi. L'episodio solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla cura degli anziani. Continua a leggere...

