Antonio e Franco Tavassi chi sono il figlio e l’ex marito di Lunetta Savino | Mi sono sentita in colpa

Il matrimonio tra Lunetta Savino e Franco Tavassi, attore e regista attivo soprattutto nel mondo teatrale, è durato circa dieci anni e ha dato alla luce il loro unico figlio, Antonio Tavassi, nato nel 1988. All'epoca Lunetta era ancora una giovane attrice alle prime armi, lontana dalla popolarità che avrebbe conquistato negli anni a venire. Il divorzio, arrivato nel 1994, è stato un momento doloroso per l'interprete, che ha spesso raccontato pubblicamente quanto quella separazione abbia inciso su di lei, soprattutto per le ripercussioni sul piccolo Antonio. "Avevo l'esempio dei miei genitori che sono stati insieme tutta la vita, ma non sono riuscita a fare lo stesso," ha dichiarato in più occasioni...