Antonio Conte-Napoli | primo incontro con De Laurentiis decisione ancora rinviata

Il futuro di Antonio Conte come allenatore del Napoli è ancora incerto, dopo il primo incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. La decisione riguardo alla guida tecnica della squadra partenopea è stata rimandata, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Scopriamo insieme i dettagli di questo incontro e le possibili implicazioni per la stagione in corso.

Napoli, decisione rinviata per il futuro di Antonio Conte Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in sospeso. Nella giornata di oggi, . L'articolo Antonio Conte-Napoli: primo incontro con De Laurentiis, decisione ancora rinviata proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Antonio Conte-Napoli: primo incontro con De Laurentiis, decisione ancora rinviata

Se ne parla anche su altri siti

Conte-Napoli, addio dopo lo scudetto? L’incontro con De Laurentiis e gli scenari; Antonio Conte-Napoli, cosa succede ora? L'ombra della Juve e l'abbraccio freddo con Aurelio De Laurentiis. Il; Juventus-Conte, l'attesa sta per finire: l'incontro con il Napoli e la mossa successiva; Conte-Napoli, quanto cambierebbe il loro futuro col quarto scudetto? (Zazzaroni). 🔗Ne parlano su altre fonti

Antonio Conte-Napoli: primo incontro con De Laurentiis, decisione ancora rinviata - Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in sospeso. Nella giornata di oggi, martedì 27 maggio, l’allenatore pugliese ha incontrato a Roma il presidente ... si è trattato di un primo ... 🔗Lo riporta forzazzurri.net

Incontro De Laurentiis-Conte, Gazzetta: gesto d'ottimismo del patron! Presto nuovo summit - Calciomercato Napoli - Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta in sospeso: quest'oggi il tecnico azzurro si è incontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis a Roma, ma i dubbi sulla sua permanen ... 🔗Riporta msn.com

Conte Napoli, colpo di scena per l’ex Inter: incontro fissato con De Laurentiis, vicinissimo a quel club - Conte Napoli, ecco spuntare il colpo di scena per l’ex tecnico dell’Inter, cosa accadrà nell’incontro fissato con De Laurentiis, vicinissimo a quel club L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport q ... 🔗Segnala informazione.it

CONTE: SCUDETTO? che vinca il migl… chi lo merita ?????? #conte #napoli #inter #scudetto #seriea