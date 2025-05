Antonio Conte annunciata l’uscita del libro sull’allenatore | Dare tutto Chiedere tutto!

Il noto allenatore Antonio Conte ha ufficialmente annunciato l'uscita del suo nuovo libro, "Dare tutto, chiedere tutto", scritto in collaborazione con Mauro Berruto e pubblicato da Mondadori. In queste pagine, Conte condividerà esperienze e insegnamenti tratti dalla sua carriera nel mondo del calcio, offrendo ai lettori un prezioso sguardo sulla sua filosofia di allenamento e leadership. Scopri tutti i dettagli dell'attesa pubblicazione!

Il tecnico leccese ha annunciato l’uscita del suo libro, scritto da Mauro Berruto per Mondadori: tutti i dettagli ... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Antonio Conte, annunciata l’uscita del libro sull’allenatore: “Dare tutto. Chiedere tutto!”

