Antonio Conte annunciata l’uscita del libro sull’allenatore | costi e dove acquistarlo

Antonio Conte ha svelato l’uscita del suo libro "Dare tutto, chiedere tutto", scritto da Mauro Berruto per Mondadori. L'annuncio è stato fatto sui suoi profili Instagram, rivelando i dettagli su costi e modalità di acquisto. Scopriamo insieme tutte le informazioni su questo atteso volume che esplora la filosofia e l’approccio di uno dei grandi allenatori del calcio italiano.

Il tecnico leccese ha annunciato l’uscita del suo libro, scritto da Mauro Berruto per Mondadori: tutti i dettagli A sorpresa, sulla pagina Instagram personale e su quella della Mondadori, Antonio Conte ha annunciato per oggi l’uscita del suo libro “Dare tutto, chiedere tutto”. Un’uscita programmata già da prima della conquista dello scudetto con il Napoli, che ha però arricchito la sua incredibile storia. Saranno migliaia i tifosi partenopei che lo vorranno acquistare dopo il recente successo. In attesa di conoscere il suo futuro, conteso tra la permanenza in azzurro e il ritorno alla Juventus, Conte sarà protagonista con un libro che accompagnerà i tifosi nella storia di un vincente... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Antonio Conte, annunciata l’uscita del libro sull’allenatore: costi e dove acquistarlo

