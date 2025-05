Antonelli DS Venezia | Stankovic e Carboni? Uno riscattato Parleremo con l’Inter

Nella conferenza stampa finale della stagione, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha analizzato la retrocessione in Serie B e il futuro di due giocatori chiave: Franco Carboni e Filip Stankovic. Mentre si prepara a una nuova era, Antonelli ha esplorato le possibilità di riscatto per entrambi, rivelando anche le dinamiche con l'Inter che potrebbero influenzare il destino dei calciatori.

La stagione del Venezia si è conclusa con la retrocessione in Serie B. A due giorni dalla fine del campionato, il direttore sportivo del club Filippo Antonelli ha tenuto una conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il DS del Venezia ha parlato del futuro di Franco Carboni e Filip Stankovic. I due giocatori di proprietà dell'Inter hanno trascorso la stagione in prestito ai lagunari. L'ex Radu dovrebbe lasciare. PRESTITI – Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha spiegato in una conferenza stampa quale sarà il futuro di molti giocatori arrivati con la formula del prestito. Antonelli, fra gli altri, ha parlato della situazione riguardanti i 3 giocatori arrivati al Venezia dall'Inter con l'opzione di riscatto (tranne Radu): « Stankovic era obbligo in caso di Serie A, diritto in caso di retrocessione...

