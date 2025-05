Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 maggio 2025 | Trono Classico e Over

Oggi, martedì 27 maggio 2025, torna il popolare dating show di Maria De Filippi, "Uomini e Donne", alle 14:45 su Canale 5. Con il trono classico e over accorpati, i telespettatori si preparano a scoprire emozionanti colpi di scena e nuove dinamiche tra i protagonisti. Scopri tutte le anticipazioni della puntata di oggi!

U omini e Donne, anticipazioni oggi, martedì 27 maggio 2025. Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 27 maggio 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi. Oggi andrà in onda la seconda parte (e forse ultima) della puntata registrata lo scorso 11 maggio. E protagonisti, ancora una volta, saranno dame e cavalieri del trono Over. I riflettori del dating show, infatti, saranno puntati su Giovanni Siciliano, ex fiamma di Luana, che ha deciso di ritornare nel programma per conoscere solo ed esclusivamente Francesca Cipriani... 🔗 Leggi su Tpi.it