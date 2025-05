Anteprima Mengo Fest a Ponte a Poppi | Noemi sul palco

Ponte a Poppi si prepara ad accogliere il Mengo Fest, un evento che promette di animare la suggestiva vallata con la partecipazione di artisti di spicco, tra cui Noemi. Grazie alla sinergia tra l’Associazione attività produttive di Ponte a Poppi, il Comune e il direttore artistico Comakema, questo festival segna una tappa significativa a pochi giorni dall’iconico appuntamento di Arezzo.

Grazie alla collaborazione tra l'Associazione attività produttive di Ponte a Poppi, il Comune di Poppi e il direttore artistico Comakema, il Mengo Fest fa tappa, per la prima volta, nella suggestiva vallata alle porte di Arezzo. A una settimana dall'iconico Festival, in programma ad Arezzo dall'8...

