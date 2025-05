Anna Chiti morta a 17 anni in un incidente sul catamarano le lettere d' addio La mamma | Sapevi leggere tra le righe La gemella | Tu eri Cip e io ero Ciop Il funerale

Un tragico incidente ha stravolto la vita di Anna Chiti, una giovane di 17 anni, scomparsa nel corso di un lavoro su un catamarano. La comunitĂ si riunisce per darle l'ultimo saluto, mentre emergono toccanti lettere d'addio della madre e della gemella, testimoniando un amore fraterno profondo. Il funerale si svolgerĂ questa mattina a Venezia, in un'atmosfera di dolore e commozione.

VENEZIA - L?addio ad Anna Chiti, la 17enne morta in un tragico incidente sul lavoro sabato 17 maggio, si terrĂ questa mattina alle 10 nella chiesa di Sant?Ilario Vescovo a... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anna Chiti morta a 17 anni in un incidente sul catamarano, le lettere d'addio. La mamma: «Sapevi leggere tra le righe». La gemella: Tu eri Cip e io ero Ciop. Il funerale

TRAGEDIA IN LAGUNA, MUORE A 17 ANNI ANNA CHITI, AL SUO PRIMO GIORNO DI STAGE | 18/05/2025