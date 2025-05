Anna Chiti la mano della mamma sulla bara bianca per l' addio alla 17enne morta cadendo dal catamarano Il papà | Ero il tuo supereroe ma il dolore mi ha sconfitto

Un'immensa commozione ha avvolto la chiesa di Malcontente, affollata soprattutto da giovani, per l'addio ad Anna Chiti, la 17enne tragicamente scomparsa dopo una caduta dal catamarano. La madre ha posato una mano sulla bara bianca, mentre il padre, visibilmente colpito, ha espresso il suo dolore, definendo la figlia il suo "supereroe". Un tributo toccante alla vita di una giovane promessa.

MALCONTENTA - Chiesa strapiena, soprattutto di giovani, per il funerale di Anna Chiti, la studentessa 17enne del nautico morta dopo essere caduta, durante una manovra, dal catamarano nella darsena di... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anna Chiti, la mano della mamma sulla bara bianca per l'addio alla 17enne morta cadendo dal catamarano. Il papà: «Ero il tuo supereroe ma il dolore mi ha sconfitto»

