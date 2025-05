Anna Chiti folla ai funerali della 17enne | la bara bianca e il dolore del papà Ero il tuo supereroe L' addio degli amici

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Anna Chiti, la 17enne studentessa del nautico tragicamente scomparsa in un incidente in catamarano. La chiesa, stracolma di giovani e amici, ha ospitato un intenso momento di dolore in cui il papà ha espresso il suo amore per la figlia, definendola il suo “supereroe”. Un addio straziante che ha unito la comunità nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

Chiesa strapiena, soprattutto di giovani, per il funerale di Anna Chiti, la studentessa 17enne del nautico morta dopo essere caduta, durante una manovra, dal catamarano nella darsena di...

Una folla commossa per i funerali di Anna Chiti - TG Plus NEWS Venezia