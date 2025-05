Anna Castiglia annuncia nuove date estive per il Mi piace tour

Anna Castiglia arricchisce il suo Mi piace tour con nuove date estive, proponendo al pubblico il suo debutto discografico. Con la sua voce eclettica e testi incisivi, l'artista ci guida in un viaggio musicale in cui l'ironia diventa un modo per esplorare la realtà , promettendo emozioni e riflessioni ad ogni nota. Non perdere l'occasione di assistere a questo spettacolo unico!

Anna Castiglia aggiunge nuove date estive al suo Mi piace tour, in cui porterà dal vivo il suo primo progetto discografico. Con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, ci accompagna in un percorso tra musica e parole, dove l'ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, sempre leggera ma intensa allo stesso tempo.

Il calendario aggiornato:

31 MAGGIO – FIRENZE – ULTRAVOX (Parco delle Cascine)
5 GIUGNO – RENDE (CS) – MOOD SUMMER (Parco Fluviale – Torrente Surdo)
13 GIUGNO – ARSITA (TE) – DLEN DLEN FESTIVAL (Via Portanuova)
19 GIUGNO – MACERATA – MUSICULTURA (Piazza Vittorio Veneto)
25 GIUGNO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL (Corso Pastrengo 51)
27 GIUGNO – NAPOLI – TERRAZZA DEL TEATRO DI SAN CARLO (Nuova data)
04 LUGLIO – VENAUS (TO) – BORGATE DAL VIVO (SP210, 15)
6 LUGLIO – PERUGIA – L'UMBRIA CHE SPACCA

Un tu scuiddari - Giulia Mei (Feat. Anna Castiglia) Video