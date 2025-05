Angelo Toni Indipendenza eletto sindaco di Contigliano | una vittoria contro la vecchia politica

Angelo Toni, dirigente nazionale del Movimento Indipendenza, è stato eletto sindaco di Contigliano, segnando una vittoria significativa contro la vecchia politica. Nonostante le sfide logistiche e la mobilitazione dei partiti tradizionali, il risultato sottolinea la crescente affermazione di un'alternativa politica nella provincia di Rieti, dando voce a un cambiamento atteso dalla comunità.

Una vittoria dal forte valore simbolico per il Movimento Indipendenza: Angelo Toni, dirigente nazionale, è stato eletto sindaco di Contigliano, in provincia di Rieti. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà logistiche e la mobilitazione dei partiti tradizionali, che non è bastata a fermare la volontà popolare. Il successo elettorale è stato salutato con soddisfazione dal Movimento, che ha espresso riconoscenza al vice segretario Costini, al coordinatore regionale Pelagatti, al coordinatore provinciale Belloni, e naturalmente allo stesso neo sindaco Toni, per l’impegno profuso durante la campagna... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Angelo Toni (Indipendenza) eletto sindaco di Contigliano: una vittoria contro la vecchia politica

