Ánemos Festival a Genova il primo Festival diffuso delle arti del benessere

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Genova ospiterà l'Ánemos Festival, il primo evento diffuso dedicato alle arti del benessere. Questa tre giorni trasformerà la città in un laboratorio urbano dove esplorare esperienze multisensoriali, pratiche olistiche e spazi culturali, promuovendo un profondo percorso di crescita personale e collettiva. Un'opportunità unica per immergersi nel mondo del benessere in tutte le sue forme.

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025 Genova si trasforma in un grande laboratorio urbano dedicato al benessere in tutte le sue forme. Per tre giorni, Ánemos Festival propone un viaggio fluido e multisensoriale, attraverso una rete viva di spazi culturali e studi professionali e una varietà di pratiche... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ánemos Festival, a Genova il primo Festival diffuso delle arti del benessere

Murubutu - Anemos - Introduzione (Prod. Muria)