Andreas Miserendino medaglia d' oro al torneo internazionale Krasniqi Open E2

Andreas Miserendino, cintura nera 2º dan del TKD Olympic Cattolica, si è distinto al torneo internazionale “Krasniqi Open E2” con un'impressionante performance, laureandosi campione e ottenendo la medaglia d’oro. Allenato dal maestro Davide Berti, il giovane atleta ha accumulato 20 punti importanti per il ranking, sottolineando il suo talento e la sua determinazione nel mondo del taekwondo.

