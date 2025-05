Andrea Ruggiero è il nuovo sindaco di Nola | il candidato è stato eletto con il 73% dei voti

Andrea Ruggiero è stato eletto sindaco di Nola con un notevole 73,72% dei voti, superando gli altri tre candidati. Con un’affluenza alle urne del 67,93%, la sua vittoria segna un importante cambiamento per la città. Scopri di più sui dettagli di questa elezione e sulle prospettive future per Nola.

Andrea Ruggiero è stato eletto sindaco di Nola con il 73,72% di voti. Ha battuto gli altri tre candidati. Ha votato il 67,93% della popolazione avente diritto... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Andrea Ruggiero è il nuovo sindaco di Nola: il candidato è stato eletto con il 73% dei voti

ANDREA RUGGIERO SINDACO - PRESENTAZIONE DELLA COALIZIONE