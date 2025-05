Ancora maltempo la Brianza massacrata dalla grandine

La Brianza ha subito un nuovo violento attacco di maltempo, con una grandinata intensa il 26 maggio. Le immagini rivelano chicchi di grandine di notevoli dimensioni che hanno ricoperto il suolo, offrendo uno spettacolo affascinante ma allarmante per la comunità locale e il settore agricolo. Analizziamo le conseguenze di questo fenomeno atmosferico straordinario.

La Brianza è stata nuovamente interessata da un'intensa grandinata nel pomeriggio di lunedì 26 maggio. Le immagini che ci sono pervenute mostrano chicchi di grandine di dimensioni considerevoli che hanno ricoperto completamente il suolo, creando uno spettacolo suggestivo ma preoccupante per i...

