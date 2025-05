Ancora giovani che salgono sulle gru di notte il video virale sui social VIDEO

Un video virale condiviso su Instagram mostra un gruppo di giovani che, di notte, scala alcune gru a Firenze, offrendo una vista mozzafiato sul Duomo. Pubblicato da 'welcome_to_florence', il filmato ha rapidamente catturato l'attenzione degli utenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'atteggiamento dei giovani nei confronti dei rischi e delle avventure notturne.

Sta diventando virale su Instagram un video pubblicato questa mattina, martedì 27 maggio, da 'welcometoflorence', che mostra alcune persone, presumibilmente giovani, in cima ad alcune alte gru, in piena notte. Nelle immagini si vede chiaramente il Duomo di Firenze, dal quale siamo a distanza di... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ancora giovani che salgono sulle gru di notte, il video virale sui social / VIDEO

Altre fonti ne stanno dando notizia

