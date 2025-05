Ancora anziani colpiti | in poche ore sottratti ori per più di 15mila euro

Nella provincia si intensificano i furti e le truffe ai danni degli anziani, con un bottino che supera i 15mila euro in poche ore. Due donne, rispettivamente del 1959 e del 1949, sono state vittime di un "furto dell'abbraccio" e di una truffa a domicilio, evidenziando l'urgenza di proteggere i più vulnerabili da simili crimini.

Non si fermano i colpi ai danni degli anziani in provincia. A fare le spese degli ultimi due episodi sono state due donne del 1959 e '49: si tratta rispettivamente di un "furto dell'abbraccio" e di una truffa a casa. Il "furto dell'abbraccio" Il primo caso ha avuto luogo nella mattinata di... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ancora anziani colpiti: in poche ore sottratti ori per più di 15mila euro

