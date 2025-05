Anche von der Leyen e la Germania ora alzano la voce con Israele | Azioni abominevoli a Gaza

Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sollevato forti critiche contro le azioni di Israele a Gaza, etichettandole come "abominevoli" e "inaccettabili". Queste dichiarazioni, provenienti da figure di spicco europee, segnano un cambiamento significativo nel discorso politico riguardo al conflitto, suggerendo un crescente disappunto per le operazioni militari in corso nella regione.

Le azioni di Israele a Gaza sono "abominevoli" e "inaccettabili". Le due pesanti critiche arrivano da fonti inaspettate: la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Si tratta di dichiarazioni che, anche se al momento solo dal punto di vista... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anche von der Leyen (e la Germania) ora alzano la voce con Israele: "Azioni abominevoli a Gaza"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Merz alla guida della Germania: Berlino e Parigi si allineano; Meloni a Vance-von der Leyen: L'incontro sia un nuovo inizio; Retromarcia di Francia e Germania sulla direttiva Ue pro sostenibilità; Meloni, Vance, von der Leyen. Così Roma lavora per l’Ue. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Anche von der Leyen (e la Germania) ora alzano la voce con Israele: "Azioni abominevoli a Gaza" - Dure critiche dalla presidente della Commissione e anche dal cancelliere tedesco Merz, che finora avevano dato praticamente carta bianca a Tel Aviv. È il segnale che qualcosa sta cambiando ... 🔗Come scrive europa.today.it

Von der Leyen: 'Abominevole prendere di mira i civili a Gaza' - "L'espansione delle operazioni militari israeliane a Gaza, che prendono di mira le infrastrutture civili, tra cui una scuola che fungeva da rifugio per le famiglie palestinesi sfollate, uccidendo ... 🔗Segnala msn.com

Von der Leyen accelera con Trump sui dazi, ma l’obiettivo zero è lontano - La presidente della Commissione cerca il confronto con il tycoon dopo la minaccia di tasse al 50% sui prodotti Ue: ottiene di trattare fino a luglio e una ... 🔗Lo riporta huffingtonpost.it

KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN: Heute geht es für von der Leyen um alles