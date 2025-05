Anche Trump ha capito i danni dei suoi dazi Salvini? L’europeismo è l’unica via Parla Bergamini FI

L'articolo esplora le recenti dichiarazioni di Bergamini, che evidenziano come l'ex presidente Trump abbia finalmente compreso le conseguenze negative dei suoi dazi commerciali. Sottolinea anche l'importanza dell'europeismo come unica via percorribile, in contrasto con le politiche protezionistiche, alla luce delle difficoltà economiche evidenziate dal pil americano in calo. Un'analisi che invita alla riflessione sull'impatto delle scelte politiche globali.

"Credo che Trump ora abbia ben chiaro quanto una guerra commerciale porti danno anche agli Stati Uniti. Il dato trimestrale sul pil del suo paese, con il segno meno, è lì a dimostrarlo".

