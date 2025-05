Anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico confessa l’omicidio di Boiocchi | “Pianificato per settimane”

Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter, ha confessato l'omicidio di Vittorio Boiocchi, pianificato per settimane. La sua ammissione arriva mentre è già agli arresti per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva. Ferdico ha rivelato dettagli sul ruolo che ha svolto nell'orrendo crimine, che coinvolge anche il mandante Andrea Beretta, gettando luce su un oscura trama di violenza nel mondo degli ultrà.