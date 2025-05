Anche la sede della Lega nel mirino | Minacce sulla saracinesca Ma non ci facciamo intimidire

La sede della Lega Nord in via Gobetti è di nuovo vittima di vandalismi, con minacce e simboli anarchici imbrattati sulla saracinesca. Questo è il secondo attacco in due anni, ma il partito rimane fermo: "Non ci faremo intimidire. Sarà sempre un punto di riferimento". Un gesto che sottolinea le tensioni politiche attuali e la determinazione della Lega a resistere.

Simboli anarchici, minacce, offese. Per la seconda volta in due anni la sede della Lega Nord di via Gobetti è stata presa di mira da ignoti vandali durante la notte, che hanno imbrattato la saracinesca della porta. "Un gesto infame che non ci intimidisce. Continueremo a essere un punto fermo per i modenesi" - ha affermato il segretario provinciale Guglielmo Golinelli nel condannare con forza l’accaduto. Infatti a marzo del 2023 comparirono frasi dai toni particolarmente ‘violenti’ sempre sul ‘perimetro’ della medesima sede: "Affondiamo la Lega. Assassini" avevano scritto ignoti a caratteri cubitali con una vernice spray sulla saracinesca... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche la sede della Lega nel mirino: "Minacce sulla saracinesca. Ma non ci facciamo intimidire"

