anche benedetta tirri labene tra i finalisti del contest rexer house of music

Benedetta Tirri, conosciuta come LaBene, è tra i finalisti del contest musicale Rexer House of Music, un'iniziativa innovativa promossa dall'agenzia immobiliare Rexer, frutto della collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca. Questo progetto gratuito si propone di valorizzare il talento musicale, creando un ponte tra arte e comunità. Scopriamo di più su questa giovane artista e il suo percorso.

