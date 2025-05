Anche Annalisa al concerto di Radio Kiss Kiss a Napoli

Il concerto di Radio Kiss Kiss a Napoli, al via il 31 luglio in piazza del Plebiscito, promette una serata indimenticabile con artisti di spicco. Tra loro, anche Annalisa, che contribuirà a rendere speciale questa prima tappa del tour estivo "Kiss Kiss Way. We Live. You play". Non perderti l'occasione di vivere un evento ricco di musica e emozioni!

Ci sarà anche Annalisa alla prima tappa del nuovo tour estivo nazionale di Radio Kiss Kiss "Kiss Kiss Way. We Live. You play" che parte da Napoli. Sabato 31 alle 20 a piazza del Plebiscito la kermesse musicale con Benji e Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, Tropico. Rivelazione di X Factor 2024, i Les Votives hanno composto la sigla ufficiale del tour e saranno protagonisti di live esplosivi in tutte le tappe...

