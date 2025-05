Ancelotti ricorda Casemiro e Antony nella prima squadra del Brasile

Carlo Ancelotti, recentemente nominato allenatore della nazionale brasiliana, ha fatto notizia richiamando Casemiro e Antony nella sua lista di convocati. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, segnando l'inizio di una nuova era per il calcio brasiliano. Ancelotti, subentrato a Dorival Junior, è pronto a guidare la squadra verso nuovi successi.

Ancelotti è stato confermato come sostituto di Dorival Junior il 12 maggio, prendendo in carico ufficialmente dopo la fine del suo secondo incantesimo con il Real Madrid sabato scorso. Si occuperà della sua prima partita il 5 giugno in una qualifica di Coppa del Mondo con l'Ecuador La Guayaquil prima dell'ospite del Brasile Paraguay a San Paolo cinque giorni dopo, mentre cercano di consolidare la loro presa su un posto nelle finali della Coppa del Mondo del 2026...

