Anagni dalla Regione in arrivo quasi 3 Mln di euro per completare l' asse viario della zona industriale

Anagni si prepara a ricevere quasi 3 milioni di euro dalla Regione Lazio per completare l'asse viario della zona industriale. Grazie alla proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi, e alla collaborazione con la vicepresidente, si avvia un importante intervento per promuovere lo sviluppo economico e migliorare le infrastrutture del territorio, offrendo nuove opportunità per le imprese locali e attirando investimenti.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, di concerto con la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e...

