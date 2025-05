Ana de Armas e Keanu Reeves in una prima clip italiana di Ballerina

Ana de Armas e Keanu Reeves tornano sul grande schermo con "Ballerina", il primo spin-off della famosa serie "John Wick". In programma per il 12 giugno, il film promette di portare nuova adrenalina e azione intensa. Scopriamo già anticipazioni attraverso una clip italiana che svela il sorprendente incontro tra il personaggio dell'attrice cubana e Baba Yaga in persona.

Appuntamento al cinema fissato per il 12 giugno per questo (primo?) spin off della serie di John Wick. Ecco una clip italiana che racconta dell'incontro tra il personaggio dell'attrice cubana e Baba Yaga in persona...

