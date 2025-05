Ana Carolina Da Silva dice addio alla Savino Del Bene dopo due stagioni

Dopo due stagioni trascorse con la Savino Del Bene Scandicci, Ana Carolina da Silva, conosciuta come Carol, saluta la squadra. La talentuosa centrale, che ha contribuito significativamente al successo del club, non farà parte del roster nella prossima stagione, segnando così la fine di un importante capitolo della sua carriera.

SCANDICCI – Nuovo addio in casa Savino Del Bene Scandicci: è Ana Carolina da Silva, per tutti semplicemente Carol, che non farà parte del roster per la prossima stagione. Centrale di altissimo livello, Carol ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley per due stagioni, il periodo più lungo trascorso in Europa nella sua carriera. Due anni intensi e ricchi di traguardi storici per il club, ai quali ha contribuito da protagonista assoluta. Nel 2023-2024 ha fatto parte della squadra che ha conquistato la prima finale scudetto nella storia del club. Nella stagione 2024-2025 ha partecipato in maniera determinante ad un altro storico traguardo: la Final Four di Cef Champions League, culminata con la partecipazione alla finale della manifestazione... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it