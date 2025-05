Amorim avverte Garnacho di pregare un club lo comprerà dal Manchester United quest’estate

Ruben Amorim ha comunicato chiaramente a Alejandro Garnacho che il giocatore non rientra più nei suoi piani per la prossima stagione. Le tensioni sembrano essere aumentate, con il tecnico che suggerisce al giovane talento di pregare affinché un nuovo club si faccia avanti per acquistarlo dal Manchester United in vista del mercato estivo.

2025-05-27 20:10:00 Ecco quanto riportato poco fa: Secondo quanto riferito, Ruben Amorim ha chiarito che Alejandro Garnacho non fa più parte dei suoi piani. Fonti suggeriscono che la frustrazione di Amorim ha raggiunto un punto di svolta mentre diceva a Garnacho di sperare di poter trovare un nuovo club prima dell’inizio dell’allenamento pre-stagionale a luglio. “È meglio che preghi di poter trovare un club per firmarti”, ha detto Amorim Garnacho di fronte all’intera squadra, lasciando pochi dubbi sul futuro argentino di 20 anni all’Old Trafford. Il club, tuttavia, ha rifiutato di commentare qualsiasi discussione interna... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Amorim avverte Garnacho di “pregare” un club lo comprerà dal Manchester United quest’estate

