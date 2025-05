"Amore & altri rimedi", diretto da Edward Zwick e uscito nel 2010, è una commedia romantica che racchiude elementi drammatici, ispirata a una storia vera. Basato sul libro autobiografico "Hard Sell", il film esplora l'intensa relazione tra amore e malattia, rivelando retroscena affascinanti e toccanti che ne arricchiscono il significato. Scopriamo insieme il vero racconto dietro questa emozionante pellicola.

Amore & altri rimedi: la storia vera dietro il film Diretto da Edward Zwick e uscito nel 2010, Amore & altri rimedi ( qui la recensione ) è una commedia romantica dai toni drammatici che affonda le radici in una storia vera. Il film è infatti liberamente ispirato al libro autobiografico Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman di Jamie Reidy, ex rappresentante farmaceutico che racconta in chiave ironica e provocatoria la sua esperienza nel settore durante gli anni di lancio del celebre farmaco per la disfunzione erettile. Sebbene la pellicola prenda una direzione narrativa molto diversa rispetto alla fonte originale, mantiene il contesto critico e cinico dell’ambiente medico-commerciale statunitense, rielaborandolo in una storia d’amore intensa e sofferta... 🔗 Leggi su Cinefilos.it