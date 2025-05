Amministrative Ortona l' emozione di Fratino | Il primo passo è stato fatto e lo abbiamo fatto insieme

L'emozione di Nicola Fratino, candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, si fa sentire nel suo messaggio su Facebook, celebrando il primo passo verso un nuovo percorso amministrativo a Ortona dopo le elezioni del 25 e 26 maggio. Un momento di comunità e di entusiasmo che segna l'inizio di un'avventura condivisa tra cittadini e amministratori.

"Forse non dovrei più sorprendermi, e invece sì: l’emozione c’è. Il primo passo è stato fatto, e lo abbiamo fatto insieme". Affida a un post su Facebook l'emozione per il risultato delle amministrative del 25 e 26 maggio a Ortona Nicola Fratino, il candidato sindaco sostenuto da Forza Italia... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Amministrative Ortona, l'emozione di Fratino: "Il primo passo è stato fatto, e lo abbiamo fatto insieme"

