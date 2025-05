Amministrative in Italia | Genova Ravenna e Trento al centrosinistra Ballottaggi a Matera e Taranto Schlein Meloni cominci a preoccuparsi

Il primo turno delle comunali 2025 segna un'importante svolta per il centrosinistra in Italia, con la conquista di Genova e il mantenimento di Ravenna e Trento. In un contesto politico incerto, la leader del PD, Elly Schlein, potrebbe rafforzare la posizione del partito, mentre Giorgia Meloni, leader del centrodestra, è chiamata a riflettere sulle recenti sconfitte, inclusa quella di Bolzano. I ballottaggi a Matera e Taranto si preannunciano cruciali.

Il primo turno delle comunali 2025 nei capoluoghi di provincia premia il centrosinistra che strappa Genova al centrodestra, confermando Ravenna e Trento. Una settimana fa il centrodestra aveva strappato il sindaco di Bolzano al centrosinistra al ballottaggio. Complessivamente il centrosinistra ha finora ottenuto 3 sindaci contro i 2 del centrodestra. Le precedenti elezioni finirono 4-2 per il centrosinistra.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Amministrative in Italia: Genova, Ravenna e Trento al centrosinistra. Ballottaggi a Matera e Taranto. Schlein, "Meloni cominci a preoccuparsi"

