Amministrative | Gasparri Centrodestra al ballottaggio nelle città governate dalla sinistra

Il centrodestra si prepara a sfidare il predominio della sinistra al ballottaggio nelle città chiave d'Italia. Sotto la guida di Gasparri, la coalizione ha ottenuto importanti vittorie al primo turno, conquistando città storicamente governate dalla sinistra come Pordenone e Monfalcone, e celebrando un trionfo senza precedenti a Bolzano. Le elezioni promettono nuove sorprese e una possibile riscrittura degli equilibri politici.

ROMA – "Il centrodestra va al ballottaggio in città da tempo governate dalla sinistra con nostre ampie possibilità di vittoria. Abbiamo, in queste settimane, riconquistato al primo turno città come Pordenone e Monfalcone. Per la prima volta il centrodestra ha vinto a Bolzano, dove non aveva mai avuto un'affermazione. Ci sono poi altre vittorie importanti sui territori, da Sulmona a Nola. C'è un risultato negativo a Genova di cui prendiamo atto, ricordando però che in Liguria abbiamo vinto recentemente, in maniera ampia, alle elezioni regionali. Così come abbiamo confermato il buon governo di centrodestra in tante regioni e città che in questi due anni e mezzo di governo sono andate al voto"...