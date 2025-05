Amministrative a Taranto | primo Bitetti poi Tacente Si va verso il ballottaggio

Le elezioni amministrative a Taranto si avviano verso un ballottaggio tra i candidati Bitteti e Tacente, con una partecipazione degli elettori che segna un aumento rispetto al 2022. L'affluenza definitiva si attesta al 56,60%, un dato significativo considerando che quest'anno si è votato anche il lunedì. I primi risultati ufficiosi stanno cominciando ad arrivare, delineando il panorama politico della città.

Affluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto: 56,60% (nel 2022 52,21 ma si votò solo la domenica).

