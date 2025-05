Amici flirt in corso tra Giulia Stabile e un ex allievo della scuola? L' indiscrezione inaspettata

Nuove scintille nel mondo di Amici: si vocifera che Giulia Stabile, ballerina professionista, stia flirtando con Matthew, un ex allievo della scuola. Le indiscrezioni sul loro presunto legame hanno catturato l'attenzione dei fan. Scopriamo insieme la reazione di Mew di fronte a questa inaspettata notizia e i dettagli su questa possibile storia d'amore.

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, e il cantante Matthew si stanno frequentando? Ecco qual è stata la reazione di Mew alla notizia del presunto flirt tra i due artisti...

