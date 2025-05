Amici Alessia Pecchia | Io vittima di bullismo Ma un' ex compagna di scuola la sbugiarda

Nel recente intervento a Verissimo, Alessia Pecchia ha condiviso la sua dolorosa esperienza di bullismo durante l'ultimo anno di superiori, rivelando le difficoltà relazionali e un rapporto complicato con il padre. Tuttavia, le sue dichiarazioni sono state messe in discussione da un'ex compagna di scuola, che ha svelato nuovi dettagli sulla sua situazione.

Alessia Pecchia a Verissimo, domenica scorsa, ha parlato del rapporto altalenante con il padre e di quanto l'ultimo anno di superiori sia stato difficile. "Da piccola non avevo molte amiche, diciamo che sono stata bullizzata all'età di 18 anni, non ero così piccola. Io mi ricordo che ero al...

