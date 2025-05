Amici Alessia Pecchia accusa le compagne di bullismo | una di loro la sbugiarda

Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, si è aperta in un'intervista con Verissimo, svelando di aver subito bullismo durante le scuole superiori. La sua testimonianza ha toccato il cuore di molti, ma ha anche innescato una reazione da parte di una sua ex compagna, che ha messo in dubbio le sue affermazioni, creando un acceso dibattito sulla verità delle esperienze vissute.

Alessia Pecchia dopo Amici 24 è stata ospite a Verissimo e ha raccontato di essere stata vittima di bullismo durante gli anni delle scuole superiori. Un racconto potente e doloroso che ha commosso molti telespettatori, ma che ha anche scatenato una replica inaspettata da parte di una ex compagna di classe. Lei ha deciso di rompere il silenzio sui social per difendere se stessa e le altre ragazze del gruppo. Il racconto choc di Alessia a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin domenica scorsa, Alessia Pecchia ha emozionato il pubblico raccontando una ferita ancora aperta: "Ero al centro della classe e tutte le mie compagne mi insultavano...

