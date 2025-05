Amianto killer al Volta condannato il Ministero | maxi risarcimento alla famiglia del tecnico morto

La Corte di appello di Trieste ha condannato il Ministero dell'Istruzione a un maxi risarcimento di 600 mila euro alla famiglia di un tecnico deceduto per mesotelioma pleurico, causato dall'esposizione all'amianto. Dopo nove anni di battaglie legali, la sentenza segna un importante passo nella lotta per i diritti delle vittime dell'amianto, come riportato dal presidente dell'Osservatorio nazionale.

