America’s cup nella baia di Napoli L’orgoglio del governo | | Il mare è il nostro Dna

La Baia di Napoli si appresta a ospitare l'America's Cup, portando un rinnovato orgoglio per l'Italia e il suo legame con il mare. La presidente del Governo ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo di Emirates New Zealand e dei prestigiosi trofei, sottolineando il lavoro svolto per far sì che una competizione così significativa si svolga nel nostro Paese. Un evento che celebra la tradizione velica italiana.

"Sono orgogliosa e onorata di dare il benvenuto a Emirates New Zealand e ai trofei che si presentano qui oggi, voglio ringraziare chi ha lavorato in questi mesi con concretezza per permettere all'Italia di vincere una competizione, arriva in Italia il trofeo velico più prestigioso del mondo, una sintesi unica tra tradizione e futuro. Questa assegnazione deve inorgoglire ogni italiano, senza il mare non saremmo quello che siamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj, nel corso della presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup...

