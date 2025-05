America’s Cup nel 2027 appuntamento storico a Napoli

Nel 2027, Napoli si prepara a vivere un evento straordinario: per la prima volta ospiterà l’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. L’annuncio, accolto con entusiasmo, segna una storica opportunità per la città di brillare sulla scena internazionale, mentre Team New Zealand difenderà il suo titolo nelle suggestive acque del Golfo di Napoli.

L'appuntamento è fissato per il 2027, ma l'entusiasmo è già alle stelle: Napoli ospiterà per la prima volta nella sua storia l'America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La scelta di Team New Zealand, detentore del titolo, di difendere il prestigioso trofeo nelle acque del Golfo partenopeo rappresenta un evento epocale per l'Italia .

