America' s Cup a Napoli Giorgia Meloni | Così investiamo ancora sul potenziale del Sud

L'arrivo dell'America's Cup a Napoli rappresenta un'importante iniziativa strategica per il sud Italia, sostenuta dalla premier Giorgia Meloni. Questo evento non solo promuove il potenziale della regione, ma incarna anche un progetto politico ed economico volto a stimolare lo sviluppo locale. Un passo decisivo per valorizzare le risorse del sud e attrarre investimenti significativi.

Portare l?America?s Cup a Napoli è frutto di un progetto politico, economico e di sviluppo del sud, questo c?è dietro la scelta della premier Giorgia Meloni di puntare... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup a Napoli, Giorgia Meloni: «Così investiamo ancora sul potenziale del Sud»

Naples, Italy: Host Venue of the Louis Vuitton 38th America's Cup