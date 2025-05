America’s Cup 2027 presentati i trofei dell’edizione di Napoli | a Villa Doria Pamphili comincia l’avventura italiana

L'America's Cup 2027 si prepara a solcare le acque di Napoli con l'inaugurazione dei trofei, avvenuta il 26 maggio a Villa Doria Pamphili. La cerimonia ha dato il via ufficiale alla 38ª edizione della storica competizione velica, alla presenza di importanti personalità, tra cui il presidente del Coni. Questo evento promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per la città partenopea.

Roma – L’edizione numero 38 dell’America’s Cup di Napoli ha già fatto i suoi primi passi (leggi qui). Sono stati presentati, nella giornata del 26 maggio, a Villa Doria Pamphili, i trofei della prossima competizione italiana (Louis Vuitton Cup e America’s Cup), alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti gli organizzatori della competizione che farà sua tappa storica in Italia. E’ stata scelta direttamente dal Defender Team New Zealand (vincitore dell’ultima edizione a Barcellona), in accordo con lo stesso Governo Italiano. All’evento anche i dirigenti di Sport e Salute e le autorità politche... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

