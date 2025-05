America’s Cup 2027 Meloni | Grande occasione per l’Italia Vogliamo portare la vela nelle scuole

L'America's Cup 2027 rappresenta un'importante opportunità per l'Italia, con un focus particolare sulla promozione della vela tra i giovani. Durante la presentazione ufficiale dei trofei a Villa Doria Pamphilj, è emerso l'intento di portare questo sport nelle scuole, creando un legame tra tradizione sportiva e formazione dei più giovani. Napoli si prepara ad accogliere la sfida con il Defender New Zealand, promettendo un evento imperdibile.

Nella giornata di ieri si è svolta all’interno di Villa Doria Pamphilj a Roma la presentazione ufficiale dei trofei della prossima edizione della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup. La manifestazione andrà in scena a Napoli nel 2027, con il Defender New Zealand che ha scelto di disputare l’evento in Italia per la prima volta nella storia dopo aver collezionato tre vittorie consecutive (2017, 2021 e 2024). Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, ha dichiarato nel suo intervento: “ Napoli è passione, Napoli è storia, ed è per noi un onore portare l’America’s Cup in questa città. Grazie per la vostra visione e per l’opportunità di portare la Coppa in Italia... 🔗 Leggi su Oasport.it